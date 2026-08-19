Москва19 авгВести.Ночью в среду, 19 августа, в Нижегородской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Глеб Никитин.
По информации главы региона, военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии и бойцы отряда "Барс НН" сбили 52 беспилотника.
По предварительным данным, пострадавших нетговорится в заявлении
Известно, что упавшие обломки БПЛА повредили два частных дома, надворные постройки и автомобили, также в многоквартирном здании выбиты оконные стекла.
В настоящее время идет уточнение сведений о нанесенном ущербе, на месте работают сотрудники оперативных служб.