Атака БПЛА отражена в Нижегородской области, сбиты 52 беспилотника В Нижегородской области сбили 52 БПЛА, повреждены дома

Москва19 авг Вести.Ночью в среду, 19 августа, в Нижегородской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Глеб Никитин.

По информации главы региона, военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии и бойцы отряда "Барс НН" сбили 52 беспилотника.

По предварительным данным, пострадавших нет говорится в заявлении

Известно, что упавшие обломки БПЛА повредили два частных дома, надворные постройки и автомобили, также в многоквартирном здании выбиты оконные стекла.

В настоящее время идет уточнение сведений о нанесенном ущербе, на месте работают сотрудники оперативных служб.