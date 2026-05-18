Москва18 маяВести.На территории Нижегородской области за первую половину 18 мая было уничтожено свыше 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Он отметил, что, согласно предварительным сведениям, пострадавших нет.
Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской областинаписал он в MAX
Зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Это произошло в результате падения фрагментов сбитых БПЛА.
Ведется устранение последствий. Продолжается работа ПВО по защите воздушного пространства от налетов вражеской ударной техники.