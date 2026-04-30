Москва30 апрВести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников на территории региона.
По данным руководителя субъекта, ночью 30 апреля 30 беспилотных летательных аппаратов сбили над городским округом город Дзержинск, еще один – над Кстовским районом.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Глеб Никитин отметил, что фиксировались возгорания травы, однако пожары были оперативно потушены.