Никитин: в Нижегородской области сбили более 30 БПЛА

Более 30 дронов сбили ночью в Нижегородской области Никитин: в Нижегородской области сбили более 30 БПЛА

Москва30 апр Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников на территории региона.

По данным руководителя субъекта, ночью 30 апреля 30 беспилотных летательных аппаратов сбили над городским округом город Дзержинск, еще один – над Кстовским районом.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Глеб Никитин отметил, что фиксировались возгорания травы, однако пожары были оперативно потушены.