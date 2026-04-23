Никитин: обломки БПЛА повредили объект на нижегородском предприятии

Москва23 апр Вести.Обломки уничтоженного беспилотника упали на территорию одного из предприятий в Кстовском районе Нижегородской области, поврежден один из объектов, сообщил губернатор Глеб Никитин.

На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.

Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий написал Никитин

По его данным, никто не пострадал.