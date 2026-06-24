Москва24 июнВести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в мессенджере MAX об атаке украинских БПЛА на территорию региона.
В настоящее время известно о том, что поврежден один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.
С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотниказаявил губернатор
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов погибли два человека, в больнице находятся два пострадавших.
При этом, Глеб Никитин подчеркнул, что критических повреждений промышленной инфраструктуры нет, идет ликвидация последствий инцидентов.