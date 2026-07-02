Для пострадавших от атак БПЛА в Нижегородской области открыта горячая линия

В Нижегородской области открыта горячая линия для пострадавших от атак БПЛА Для пострадавших от атак БПЛА в Нижегородской области открыта горячая линия

Москва2 июл Вести.Для жителей Нижегородской области, пострадавших от ударов украинских БПЛА минувшей ночью, открыта горячая линия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ночь на 2 июля на Нижегородскую область был совершен налет ударных беспилотников, обломки которых после ликвидации нанесли ущерб. Также погиб один мирный житель, еще четверо пострадали.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области действует горячая линия: +7-903-602-2220 написано в канале ведомства в MAX

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщал, что за минувшую ночь в небе над регионом уничтожено 30 беспилотников Украины.