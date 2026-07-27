Горячая линия открыта для помощи пострадавшим при ночной атаке ВСУ на Белгород

После массированной атаки ВСУ на Белгород в прокуратуре открыта горячая линия Горячая линия открыта для помощи пострадавшим при ночной атаке ВСУ на Белгород

Москва27 июл Вести.После массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали 12 человек, открыта горячая линия, сообщает региональная прокуратура.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации оказания медицинской и иной помощи гражданам. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает работу горячая линия: тел. +7 (910) 320-33-48 говорится в Telegram-канале ведомства

Вражеские БПЛА атаковали город ночью 27 июля, в понедельник. Известно о 12 раненых, среди них двое детей. 11 человек доставлены в больницы, одна женщина получила помощь медиков на месте.

После удара противника произошли пожары в нескольких квартирах, сгорели более 15 машин. Частично разрушен частный дом.