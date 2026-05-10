Москва10 мая Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов со стороны ВФУ по региону за прошедшие сутки. Есть раненые, сообщил он в MAX.

В поселке Разумное Белгородского округа при атаке дрона на коммерческий объект пострадали шесть человек, в том числе ребенок. 12-летнюю девочку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Три пострадавших сотрудника скорой медицинской помощи проходят лечение в областной клинической больнице.

Повреждения получили коммерческий объект, торговый павильон и 21 автомобиль.

На автодороге Белгород - Комсомольский БПЛА атаковал остановку, ранена женщина. Она находится в горбольнице №2 г. Белгорода. Остановочный и легковой автомобиль повреждены.

За вчерашний день от ударов беспилотников в поселке Малиновка поврежден МКД, в поселке Разумное - МКД, 2 частных домовладения и легковой автомобиль, в поселке Дубовое - легковой автомобиль, в поселке Октябрьский - коммерческий объект, легковой автомобиль и частный дом, в селе Таврово - легковой автомобиль, в селе Нечаевка - административное здание уточнил Гладков

Также в результате атак повреждения получили частные дома и автомобили в Валуйском округе в поселке Уразово, в селе Казинка, в селе Почаево Грайворонского округа, в селе Новая Таволжанка и Ржевка.

Ночью после сброса взрывных устройств с БПЛА в поселке Чапаевский сгорел частный дом.

В Шебекине в результате атаки дрона ранен боец подразделения "Орлан".