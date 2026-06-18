В Подмосковье открыта горячая линия для пострадавших при атаке украинских БПЛА

В Подмосковье открыта горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА В Подмосковье открыта горячая линия для пострадавших при атаке украинских БПЛА

Москва18 июн Вести.Горячая линия открыта для пострадавших при атаке украинских беспилотников в Московской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Сегодня несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавшие, их количество уточняется… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Помимо прочего, повреждены многоквартирные, частные жилые дома и коммерческие помещения.

Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод" — зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ — о последствиях не уточнялось. Губернатор Андрей Воробьев также заявил о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.