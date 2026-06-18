Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу

Массированная атака БПЛА произошла утром на Москву и Подмосковье Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу

Москва18 июн Вести.Средства ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских БПЛА на Москву и Московскую область: повреждены МНПЗ и жилые дома, женщина получила легкое ранение. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены около 180 БПЛА, работа ПВО продолжается.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, несколько беспилотников смогли достичь НПЗ на юго-востоке Москвы, сейчас специалисты ликвидируют последствия. Кроме того, обломки попали на территорию ТЦ "Садовод", незначительно повредив одно из зданий, никто не пострадал.

На МКАД ограничили движение от Новорязанского шоссе до Каширского шоссе в обоих направлениях. Также временно изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни.

В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается написал Собянин в своем канале MAX

Ночью Росавиация ограничила работу всех столичных аэропортов, а также подмосковного Жуковского для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщали, что в безопасные места были эвакуированы все пассажиры, в том числе с бортов воздушных судов.

По сообщению губернатора Московской области, в результате атаки БПЛА зафиксированы множественные повреждения в разных муниципалитетах. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом: повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты.

В деревне Степаново под Электросталью обломки БПЛА повредили кровлю частного дома. Легкое ранение плеча получила женщина, от госпитализации она отказалась. Также в Электростали на улице Радио от падения обломков загорелся автомобиль

В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, пострадавших нет. Еще один фрагмент попал на кровлю ТЦ "Белая Дача" — начался пожар, информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.