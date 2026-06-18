Москва18 июнВести.Пассажиры в столичном аэропорту Шереметьево были эвакуированы и находятся в безопасных укрытиях. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, в аэропорту действует оперштаб с участием руководителей оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний.
Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытияхговорится в сообщении
До момента снятия ограничений пассажир не допускаются для прохода из паркингов в терминалы. Ограничения будут действовать до 08.30 мск, добавили в пресс-службе.