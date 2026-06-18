В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров, они находятся в укрытиях

Пассажиров эвакуировали в аэропорту Шереметьево В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров, они находятся в укрытиях

Москва18 июн Вести.Пассажиры в столичном аэропорту Шереметьево были эвакуированы и находятся в безопасных укрытиях. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, в аэропорту действует оперштаб с участием руководителей оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний.

Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях говорится в сообщении

До момента снятия ограничений пассажир не допускаются для прохода из паркингов в терминалы. Ограничения будут действовать до 08.30 мск, добавили в пресс-службе.