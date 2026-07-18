Горячая линия открыта в Котовске после атаки украинских дронов

Горячая линия открыта в Котовске после атаки БПЛА Горячая линия открыта в Котовске после атаки украинских дронов

Москва18 июл Вести.Горячая линия открыта в Котовске после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибли и пострадали сотрудники логистического комплекса WB. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотников на г. Котовск… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия … — 8 910 755 52 65 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обеспечено взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи.

Рано утром 18 июля логистические комплексы WB в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись беспилотной атаке, в результате произошедшего вспыхнули пожары, тушение которых все еще продолжается. В Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены, предварительно, еще 24 человека пострадали.

Говоря про Московский регион, с 20.30 мск 17 июля в этом направлении летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.