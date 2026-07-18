До 25 выросло число мирных граждан, пострадавших после атаки ВСУ на Котовск

До 25 выросло число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Котовск До 25 выросло число мирных граждан, пострадавших после атаки ВСУ на Котовск

Москва18 июл Вести.До 25 выросло число мирных граждан, пострадавших после атаки украинских беспилотников на Котовск. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к региону сбили 28 вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось о 7 погибших в результате террористической агрессии.

В эту ночь преступный киевский режим осуществил бесчеловечную террористическую атаку… Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. По уточненной информации, … пострадали 25 человек написал Первышов в своем канале в мессенджере МАХ

Он также добавил, что 23 пострадавших госпилизированы, из них один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом и 16 – средней тяжести. В основном мирные люди получили осколочные ранения. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Также в прокуратуре Тамбовской области для пострадавших открыта горячая линия.

Произошедшее губернатор назвал спланированным терактом против мирных жителей.