Москва18 июлВести.До 25 выросло число мирных граждан, пострадавших после атаки украинских беспилотников на Котовск. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к региону сбили 28 вражеских БПЛА.
Ранее сообщалось о 7 погибших в результате террористической агрессии.
В эту ночь преступный киевский режим осуществил бесчеловечную террористическую атаку… Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. По уточненной информации, … пострадали 25 человекнаписал Первышов в своем канале в мессенджере МАХ
Он также добавил, что 23 пострадавших госпилизированы, из них один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом и 16 – средней тяжести. В основном мирные люди получили осколочные ранения. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Также в прокуратуре Тамбовской области для пострадавших открыта горячая линия.
Произошедшее губернатор назвал спланированным терактом против мирных жителей.