Москва5 маяВести.До 34 увеличилось число мирных граждан, пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Чувашию. Данную информацию уточнил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
По оперативной информации еще 34 человека, включая одного ребенка, получили травмы различной степени тяжести... Большинство пострадавших уже получили квалифицированную медицинскую помощь и выписаны домой. Тем, кто продолжает лечение в стационарах, оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.написал он в своем канале в мессенджере MAX
Украинские боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии погибли два мирных жителя. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для людей развернуты 3 пункта временного размещения.
По факту атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также введен режим ЧС.