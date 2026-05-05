До 34 увеличилось число пострадавших при массированной атаке ВСУ на Чувашию

До 34 увеличилось число мирных граждан, пострадавших при атаке ВСУ на Чувашию До 34 увеличилось число пострадавших при массированной атаке ВСУ на Чувашию

Москва5 мая Вести.До 34 увеличилось число мирных граждан, пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Чувашию. Данную информацию уточнил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

По оперативной информации еще 34 человека, включая одного ребенка, получили травмы различной степени тяжести... Большинство пострадавших уже получили квалифицированную медицинскую помощь и выписаны домой. Тем, кто продолжает лечение в стационарах, оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка. написал он в своем канале в мессенджере MAX

Украинские боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии погибли два мирных жителя. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для людей развернуты 3 пункта временного размещения.

По факту атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также введен режим ЧС.