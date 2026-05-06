Москва6 маяВести.Количество пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 37 человек, двое из них погибли. Об этом сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Вопрос об оказании медпомощи находится на особом контроле у главы региона Олега Николаева.
В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них - в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.говорится в сообщении
5 мая город Чебоксары пережил массированный налет вражеских дронов. В результате погибли два человека. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции.