Минздрав Чувашии: при атаке ВСУ в Чебоксарах пострадали 35 человек

Трое из пострадавших при налете ВСУ на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии Минздрав Чувашии: при атаке ВСУ в Чебоксарах пострадали 35 человек

Москва6 мая Вести.Количество пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 37 человек, двое из них погибли. Об этом сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Вопрос об оказании медпомощи находится на особом контроле у главы региона Олега Николаева.

В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них - в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях. говорится в сообщении

5 мая город Чебоксары пережил массированный налет вражеских дронов. В результате погибли два человека. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции.