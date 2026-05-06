Москва6 мая Вести.В городе Чебоксары в результате массированной атаки ВСУ пятого мая были повреждены 40 многоквартирных домов. Об этом рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Свое заявление он сделал после обсуждения с членами правительства исполнения указа о режиме ЧС.

Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов написал он в своем канале в MAX

В их числе школы, детские сады и электромеханический колледж.

Введение режима чрезвычайно ситуации в республике позволит оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь.

Николаев подчеркнул, что главным приоритетом являются люди.

В среду стало известно, что количество пострадавших в результате налета украинских БПЛА возросло до 37 человек. Два горожанина погибли.