Москва6 маяВести.В городе Чебоксары в результате массированной атаки ВСУ пятого мая были повреждены 40 многоквартирных домов. Об этом рассказал глава Чувашии Олег Николаев.
Свое заявление он сделал после обсуждения с членами правительства исполнения указа о режиме ЧС.
Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектовнаписал он в своем канале в MAX
В их числе школы, детские сады и электромеханический колледж.
Введение режима чрезвычайно ситуации в республике позволит оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь.
Николаев подчеркнул, что главным приоритетом являются люди.
В среду стало известно, что количество пострадавших в результате налета украинских БПЛА возросло до 37 человек. Два горожанина погибли.