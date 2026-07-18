Семь человек погибли, 24 пострадали при атаке дронов на Тамбовскую область

Семь человек погибли в результате атаки БПЛА на Тамбовскую область Семь человек погибли, 24 пострадали при атаке дронов на Тамбовскую область

Москва18 июл Вести.Семь человек погибли, 24 пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Котовск Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в мессенджере МАХ.

В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены... По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь написал глава региона

Он также уточнил, что открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается.