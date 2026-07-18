Москва18 июлВести.Семь человек погибли, 24 пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Котовск Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в мессенджере МАХ.
В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены... По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощьнаписал глава региона
Он также уточнил, что открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается.