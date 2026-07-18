В тяжелом состоянии пять пострадавших от атаки дронов в Тамбовской области

Пять человек, пострадавших из-за БПЛА в Тамбовской области – в тяжелом состоянии В тяжелом состоянии пять пострадавших от атаки дронов в Тамбовской области

Москва18 июл Вести.Во время атаки беспилотников в Тамбовской области пострадали 22 человек. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

По оперативным данным, в больницы Тамбовской области госпитализированы 22 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на логистический центр. Состояние пятерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести приводятся слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова

Ранее сообщалось, что из-за попадания БПЛА в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек.