Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Тулу Власти Тульской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Москва15 июн Вести.Женщина, получившая ранения в результате атаки украинских БПЛА на Тулу, находится в больнице в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших, в том числе годовалый ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Дмитрий Марков, передает ТАСС.

У нас на данный момент есть трое пострадавших, ребенок в возрасте до двух лет. Состояние средней степени тяжести… К сожалению, в тяжелом состоянии находится женщина, которая пострадала в эту же ночь сказал Марков

Он отметил, что пострадавшим оказывается помощь в полном объеме, врачи проводят консультации со специалистами федеральных центров.

ВСУ атаковали город в ночь на 15 июня, понедельник. В результате погибли три человека. Зафиксированы повреждения жилых домов, для граждан оборудован пункт временного размещения.