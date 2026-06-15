Москва15 июнВести.Для жителей домов, получивших повреждения в результате атаки украинских БПЛА в Туле, оборудован пункт временного размещения, сообщил глава администрации города Илья Беспалов.
Жителям поврежденных домов предложено размещение в ПВР, который оперативно развернут администрацией города. Обеспечены трансфер до пункта, горячее питаниерассказал Беспалов в мессенджере MAX
Противник атаковал регион в ночь на 15 июня, понедельник. Всего в небе над областью были сбиты 16 дронов.
Погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.
Беспалов отметил, что семьи погибших и пострадавшие получат всю необходимую помощь от властей.