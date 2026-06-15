До 17 увеличилось число украинских БПЛА, сбитых за день в Тульской области

До 17 увеличилось число БПЛА, сбитых за день в небе над Тульской областью До 17 увеличилось число украинских БПЛА, сбитых за день в Тульской области

Москва15 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник в небе над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Уничтожен еще 1 украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Тульской области сохраняется режим беспилотной опасности.

Ночью 15 июня российские военнослужащие сбили 16 украинских БПЛА в черте региона. В том числе, был атакован жилой сектор в Туле — повреждены дома и коммерческие объекты. В результате вражеской агрессии погибли 3 мирных жителя, еще трое, среди них годовалый ребенок, пострадали. Сообщалось, что пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества.