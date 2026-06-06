Москва6 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Уничтожены еще 18 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ночью 6 июня ВС РФ сбили 29 украинских БПЛА. В ходе отражения воздушной атаки были повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме в городе Узловая.