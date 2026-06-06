В Тульской области сбиты 18 украинских беспилотников В Тульской области силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников

Москва6 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Уничтожены еще 18 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ночью 6 июня ВС РФ сбили 29 украинских БПЛА. В ходе отражения воздушной атаки были повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме в городе Узловая.