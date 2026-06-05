Силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников в небе над Тульской областью

Силы ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА в небе над Тульской областью Силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников в небе над Тульской областью

Москва5 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Вражеские атаки были отражены в течение дня.

Уничтожены еще 28 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ

В Тульской области сохраняется угроза беспилотной опасности.

Ночью 5 июня подразделения ПВО в черте региона сбили 14 украинских дронов.