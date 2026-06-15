В Тульской области с 15 по 17 июня могут отменить развлекательные мероприятия

В Тульской области могут до 17 июня отменить развлекательные мероприятия В Тульской области с 15 по 17 июня могут отменить развлекательные мероприятия

Москва15 июн Вести.В Тульской области из-за украинских атак с 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев по итогам заседания оперативного штаба.

Боевики ВСУ ночью 15 июня атаковали жилой сектор в Туле — повреждены жилые дома и коммерческие объекты. В результате вражеской агрессии погибли 3 мирных жителя, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.

Заслушал доклады о ходе устранения последствий атаки украинских беспилотников и об оказании медицинской помощи пострадавшим… С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий написал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ

Он отметил, что жизни и здоровье людей находятся на первом месте. Медики делают все возможное. Всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших власти окажут всю необходимую помощь.

В настоящее время проводятся подворовые обходы в населенных пунктах, которые подверглись атаке БПЛА, для фиксации повреждений и определения объема необходимой помощи.