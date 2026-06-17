Москва17 июнВести.Мирные граждане, в том числе годовалая девочка, пострадавшие в Туле после атак украинских боевиков, находятся в среднем и тяжелом состояниях. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
ВСУ ночью 15 июня атаковали жилой сектор в Туле — повреждены жилые дома и коммерческие объекты. В результате вражеской агрессии погибли 3 мирных жителя, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.
Один пострадавший находится в тульском медучреждении — его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Другу пострадавшую — женщину — перевели в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского для получения более специализированной помощи. Врачи сообщают, что она начала реагировать на лечение и общаться с ними, однако ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Ее дочка … продолжает лечение в Москве… Девочке успешно провели операцию по извлечению осколка, ее состояние оценивается как средней степени тяжестинаписал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ
Оказывается вся необходимая помощь.