Пострадавшие после атак ВСУ в Туле находятся в среднем и тяжелом состояниях

Стало известно о состоянии мирных жителей, пострадавших после атак ВСУ в Туле Пострадавшие после атак ВСУ в Туле находятся в среднем и тяжелом состояниях

Москва17 июн Вести.Мирные граждане, в том числе годовалая девочка, пострадавшие в Туле после атак украинских боевиков, находятся в среднем и тяжелом состояниях. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

ВСУ ночью 15 июня атаковали жилой сектор в Туле — повреждены жилые дома и коммерческие объекты. В результате вражеской агрессии погибли 3 мирных жителя, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.

Один пострадавший находится в тульском медучреждении — его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Другу пострадавшую — женщину — перевели в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского для получения более специализированной помощи. Врачи сообщают, что она начала реагировать на лечение и общаться с ними, однако ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Ее дочка … продолжает лечение в Москве… Девочке успешно провели операцию по извлечению осколка, ее состояние оценивается как средней степени тяжести написал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ

Оказывается вся необходимая помощь.