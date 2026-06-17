Москва17 июнВести.Женщина и ее годовалая дочь, пострадавшие в результате атаки украинских БПЛА на Тулу в ночь на 15 июня, переведены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Встретился с Вячеславом, главой многодетной семьи, пострадавшей в результате ночной атаки беспилотников 15 июня. Его супруга и маленькая дочка в настоящее время находятся в лечебных учреждениях Москвы, им оказывается высококвалифицированная медицинская помощьнаписал глава региона в мессенджере MAX
Он отметил, что дом, где проживает семья, получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. С жильем намерены помочь власти, а именно построить новый дом в течение нескольких месяцев.
Семье окажем всю необходимую поддержку, поможем вернуться к нормальной жизниподчеркнул Миляев
ВСУ атаковали в понедельник жилой сектор города. В результате вражеской агрессии погибли 3 мирных жителя, еще трое пострадали.