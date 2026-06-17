Двое пострадавших при атаке БПЛА на Тулу доставлены на лечение в Москву

Женщину и девочку, пострадавших при атаке на Тулу, перевели на лечение в Москву Двое пострадавших при атаке БПЛА на Тулу доставлены на лечение в Москву

Москва17 июн Вести.Женщина и ее годовалая дочь, пострадавшие в результате атаки украинских БПЛА на Тулу в ночь на 15 июня, переведены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Встретился с Вячеславом, главой многодетной семьи, пострадавшей в результате ночной атаки беспилотников 15 июня. Его супруга и маленькая дочка в настоящее время находятся в лечебных учреждениях Москвы, им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь написал глава региона в мессенджере MAX

Он отметил, что дом, где проживает семья, получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. С жильем намерены помочь власти, а именно построить новый дом в течение нескольких месяцев.

Семье окажем всю необходимую поддержку, поможем вернуться к нормальной жизни подчеркнул Миляев

ВСУ атаковали в понедельник жилой сектор города. В результате вражеской агрессии погибли 3 мирных жителя, еще трое пострадали.