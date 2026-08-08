Двух тяжелораненых при атаке дрона в Архипо-Осиповке детей доставили в РДКБ

Двух пострадавших от БПЛА в Архипо-Осиповке детей доставили на лечение в Москву Двух тяжелораненых при атаке дрона в Архипо-Осиповке детей доставили в РДКБ

Москва8 авг Вести.Двух детей, пострадавших от атаки ВСУ по Архипо-Осиповке 3 августа, доставили на лечение в Москву – в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), передает РИА Новости.

В медучреждении рассказали, что девочки 11 и 16 лет поступили с осколочными ранениями. Их состояние тяжелое, но стабильное.

Девочки 11-ти и 16-ти лет, получившие тяжелые минно-взрывные травмы в результате атаки беспилотника ВСУ, в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России говорится в сообщении

Заместитель главврача по хирургической работе РДКБ Антон Нарбутов рассказал, что девочки, получившие осколочные ранения туловища, конечностей и шеи, госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Медики провели комплексное обследование пациенток. В ближайшее время планируется их перевод в профильные хирургические отделения для динамического наблюдения и определения дальнейшей тактики лечения.

Украинские БПЛА атаковали Архипо-Осиповку в Геленджике 3 августа. Семь человек, среди которых были дети, погибли. Пострадали 58 человек, из них 12 – несовершеннолетние.