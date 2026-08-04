Пострадавшим в Архипо-Осиповке оказывают самое качественное лечение Журналист "Вестей" рассказал о помощи пострадавшим от БПЛА в Архипо-Осиповке

Москва4 авг Вести.В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, где накануне произошла атака украинских беспилотников, сохраняется стабильная обстановка, пострадавшим оказывается самое качественное лечение. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Александр Руденко.

По словам журналиста, пляж, где произошла атака БПЛА, по-прежнему оцеплен, там продолжаются следственные действия. В остальном обстановка остается спокойной.

Здесь, в Архипово-Осиповке, жизнь продолжается, несмотря ни на что. Обстановка вполне стабильная, даже несмотря на трагедию. Отдыхающих все произошедшее не испугало, никто уезжать не собирается… За последние сутки сирена здесь, в Архипово-Осиповке звучала уже несколько раз. Людей с помощью громкоговорителей просят покинуть кромку моря. Большинство покидает пляж совершенно спокойно, но есть в том числе и беспечные, не очень ответственные отдыхающие, которых спасателям приходится буквально уговаривать, чтобы они отправились в безопасное место рассказал Руденко

Ранее сегодня стало известно об увеличении числа пострадавших в результате атаки украинских БПЛА в Архипо-Осиповке до 58 человек. Жертвами атаки стали семь человек.

Среди погибших - четверо детей. Двое из города Шахты Ростовской области, еще один девятилетний мальчик приехал буквально два дня назад сюда в Архипово-Осиповку вместе с бабушкой, дедушкой и младшим братом, и тоже погиб. Этот мальчик из Москвы. В больницах продолжает оставаться 21 раненый, трое из них в тяжелом состоянии, еще 18 находятся в состоянии средней тяжести. Всю минувшую ночь всех пострадавших, раненых перевозили из районных больниц в главные клиники Краснодарского края, непосредственно в краевую столицу. Им оказывается сейчас максимально качественное лечение сообщил Руденко

Двое детей, раненых при атаке дронов ВСУ на Геленджик, находятся в реанимации, сообщила ранее главврач Детской краевой клинической больницы Краснодара Елена Клещенко.