При атаке в Геленджике погибли двое детей из города Шахты Ростовской области

Слюсарь: двое детей, погибших при атаке в Геленджике, жили в Ростовской области При атаке в Геленджике погибли двое детей из города Шахты Ростовской области

Москва3 авг Вести.Двое детей из числа погибших при атаке БПЛА в поселке Архипо-Осиповка городского округа Геленджик жили в городе Шахты Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате вражеской атаки БПЛА погибли шесть человек, из них трое – дети. Двое малышей – из города Шахты Ростовской области. Информация о взрослых уточняется написал он в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что жители Ростовской области также есть среди пострадавших.

Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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По последним данным, в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке погибли семь человек, в том числе трое детей. 21 пострадавший госпитализирован, Девять из них, в том числе трое детей, находятся в тяжелом состоянии. 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Как сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов, всего пострадали 47 человек.