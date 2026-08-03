В Архипо-Осиповке в результате атаки погибли 6, пострадали 47 человек

Глава Геленджика уточнил число погибших и пострадавших в Архипо-Осиповке В Архипо-Осиповке в результате атаки погибли 6, пострадали 47 человек

Москва3 авг Вести.В Архипо-Осиповки в результате атаки украинских беспилотников погибли шестеро и пострадали 47 человек, сообщил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.

Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадало, шесть погибло написал он в мессенджере MAX

По информации градоначальника, в больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим. В сельскую больницу дополнительно прибыли врачи городской больницы, а также медики из местного санатория. Пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, перевезут в больницы близлежащих городов.

На месте работают два психолога, свою помощь предложили волонтеры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ранее, что в Архипо-Осиповке погибли шесть человек, в том числе трое детей.