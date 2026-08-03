Москва3 авгВести.В Архипо-Осиповки в результате атаки украинских беспилотников погибли шестеро и пострадали 47 человек, сообщил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.
Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадало, шесть погиблонаписал он в мессенджере MAX
По информации градоначальника, в больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим. В сельскую больницу дополнительно прибыли врачи городской больницы, а также медики из местного санатория. Пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, перевезут в больницы близлежащих городов.
На месте работают два психолога, свою помощь предложили волонтеры.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ранее, что в Архипо-Осиповке погибли шесть человек, в том числе трое детей.