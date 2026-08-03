Четверо погибли при падении обломков БПЛА в Архипо-Осиповке, включая ребенка

Трое взрослых и ребенок погибли при падении обломков БПЛА в Архипо-Осиповке Четверо погибли при падении обломков БПЛА в Архипо-Осиповке, включая ребенка

Москва3 авг Вести.Число погибших в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до четырех, один из них – ребенок. Об этом сообщил в MAX оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что еще 10 человек пострадали, включая двоих детей.

В числе 4 погибших – один ребенок. Среди 10 пострадавших – двое детей говорится в сообщении

К месту происшествия по поручению губернатора направили бригаду медицины катастроф. Двух взрослых и одного ребенка увезли в больницу. Остальным пострадавшим помощь оказывается на месте.

Ранее сообщалось о троих погибших при падении обломков БПЛА.