Москва3 авгВести.Число погибших в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до четырех, один из них – ребенок. Об этом сообщил в MAX оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что еще 10 человек пострадали, включая двоих детей.
В числе 4 погибших – один ребенок. Среди 10 пострадавших – двое детейговорится в сообщении
К месту происшествия по поручению губернатора направили бригаду медицины катастроф. Двух взрослых и одного ребенка увезли в больницу. Остальным пострадавшим помощь оказывается на месте.
Ранее сообщалось о троих погибших при падении обломков БПЛА.