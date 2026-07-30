До 6 выросло число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Кубани

До 6 выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА на Кубани До 6 выросло число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Кубани

Москва30 июл Вести.До 6 выросло число мирных граждан, пострадавших в результате падения обломков украинского беспилотника на Кубани. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Обломки вражеского БПЛА рухнули на территории предприятия в Темрюкском районе Краснодарского края.

Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна … увеличилось до 6… Госпитализировали 4 человек, состояние пациентов – средней степени тяжести. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Сообщалось также, что после падения фрагментов дронов на предприятии вспыхнул пожар. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.