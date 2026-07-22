Москва22 июлВести.Один человек погиб и 10 пострадали в результате ночной массированной атаки БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудникнаписал глава региона в MAX
В Краснодаре при атаке противника на складской комплекс пострадали десять человек, уточнил он.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы. Еще шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно, сообщил губернатор Кубани.