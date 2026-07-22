Атака ВСУ на Кубань: Кондратьев сообщил об одном погибшем и 10 раненых

Один человек погиб и 10 ранены при массированной атаке ВСУ на Кубань Атака ВСУ на Кубань: Кондратьев сообщил об одном погибшем и 10 раненых

Москва22 июл Вести.Один человек погиб и 10 пострадали в результате ночной массированной атаки БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник написал глава региона в MAX

В Краснодаре при атаке противника на складской комплекс пострадали десять человек, уточнил он.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы. Еще шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно, сообщил губернатор Кубани.