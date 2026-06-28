Кондратьев: человек погиб от падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА на Кубани Кондратьев: человек погиб от падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Москва28 июн Вести.В результате падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани погиб один человек, сообщил в своем MAX-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, ночью регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены дома. Погиб один человек написал чиновник

Он добавил, что в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена ЛЭП и газовая труба. Кроме того, от обломков дронов в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района повреждены частные дома. Пострадал один человек, ему оказана необходимая помощь.