Москва16 маяВести.Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о том, что в Славянске-на-Кубани обнаружены обломки беспилотника. Отмечается, что его фрагменты упали на территории двух частных домов.
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА. … Никто не пострадал, разрушений нетговорится в публикации краевого Оперштаба в Telegram-канале
На местах их обнаружения работают оперативные и специальные службы.
В минувшую ночь, согласно данным Минобороны, средства ПВО сбили над регионами России 138 беспилотников ВСУ.