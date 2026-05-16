Оперштаб Краснодарского края сообщил об обломках БПЛА в Славянске-на-Кубани

Москва16 мая Вести.Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о том, что в Славянске-на-Кубани обнаружены обломки беспилотника. Отмечается, что его фрагменты упали на территории двух частных домов.

В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА. … Никто не пострадал, разрушений нет говорится в публикации краевого Оперштаба в Telegram-канале

На местах их обнаружения работают оперативные и специальные службы.

В минувшую ночь, согласно данным Минобороны, средства ПВО сбили над регионами России 138 беспилотников ВСУ.