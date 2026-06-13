При атаке БПЛА загорелся морской терминал на Кубани, один погибший и трое ранены

БПЛА атаковали морской терминал в Темрюке, один человек погиб и трое ранены При атаке БПЛА загорелся морской терминал на Кубани, один погибший и трое ранены

Москва13 июн Вести.Ночью 13 июня в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар на морском терминале в Темрюкском районе, один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека говорится в его канале в мессенджере MAX

К ликвидации пожара привлечены 96 спасателей и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. По предварительным данным, при пожаре пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

В ночь на 13 июня в Краснодарском крае объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА и ракетной опасности. Судя по данным РСЧС, опубликованным в MAX, опасность вражеских ударов беспилотников в регионе сохраняется, однако ракетная угроза отменена.