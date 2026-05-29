Москва29 маяВести.Возгорание на территории морского порта, возникшее из-за ночной атаки украинского БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
К тушению привлекались 47 человек личного состава и 14 единиц спецтехники, в том числе сотрудники МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что причиной возгорания на территории порта стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.