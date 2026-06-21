Во время атаки дрона на Керченской переправе на пароме погиб человек

Из-за атаки БПЛА на Керченской переправе погиб человек Во время атаки дрона на Керченской переправе на пароме погиб человек

Москва21 июн Вести.Ночью на Керченской паромной переправе во время атаки беспилотника ВСУ погиб один человек, еще один - ранен, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации один человек погиб, еще один – пострадал говорится в сообщении

Кроме того, после атаки беспилотников загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Обломки БПЛА упали в двух муниципалитетах края на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. Обошлось без пострадавших.