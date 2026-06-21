Москва21 июнВести.Ночью на Керченской паромной переправе во время атаки беспилотника ВСУ погиб один человек, еще один - ранен, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации один человек погиб, еще один – пострадалговорится в сообщении
Кроме того, после атаки беспилотников загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Обломки БПЛА упали в двух муниципалитетах края на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. Обошлось без пострадавших.