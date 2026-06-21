Возгорание произошло на нефтяном терминале на Кубани после атаки БПЛА

Нефтяной терминал загорелся на Кубани после атаки БПЛА Возгорание произошло на нефтяном терминале на Кубани после атаки БПЛА

Москва21 июн Вести.Пожар произошел на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края в результате атаки БПЛА, сообщили в оперштабе региона.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения сказано в сообщении

Также обломки сбитых беспилотников упали на территории частных домов в станице Фастовецкой Тихорецкого района и в станице Успенской Белоглинского района. На месте работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет, добавили в оперштабе.