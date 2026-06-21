Москва21 июнВести.Пожар произошел на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края в результате атаки БПЛА, сообщили в оперштабе региона.
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделениясказано в сообщении
Также обломки сбитых беспилотников упали на территории частных домов в станице Фастовецкой Тихорецкого района и в станице Успенской Белоглинского района. На месте работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет, добавили в оперштабе.