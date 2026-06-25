Упавшие обломки БПЛА привели к пожару на нефтебазе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вспыхнула нефтебаза после падения обломков БПЛА Упавшие обломки БПЛА привели к пожару на нефтебазе в Краснодарском крае

Москва25 июн Вести.В Краснодарском крае в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава Красноармейского района региона Александр Харитонов.

В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы проинформировал руководитель муниципального образования в своем канале в мессенджере MAX

Харитонов также предупредил, что в настоящее время временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.