Москва25 июнВести.В Краснодарском крае в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава Красноармейского района региона Александр Харитонов.
В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службыпроинформировал руководитель муниципального образования в своем канале в мессенджере MAX
Харитонов также предупредил, что в настоящее время временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.