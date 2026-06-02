Пожар произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Москва2 июн Вести.В Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет говорится в канале оперштаба в мессенджере MAX

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ночью 2 июня был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Краснодара.