На Кубани ликвидировали очаг возгорания на нефтебазе после атаки БПЛА

Очаг пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован На Кубани ликвидировали очаг возгорания на нефтебазе после атаки БПЛА

Москва16 июн Вести.Пожарные ликвидировали основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности говорится в сообщении

Ночью 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу, после чего произошло возгорание. По информации Харитонова, никто не пострадал.