Москва16 июнВести.Пожарные ликвидировали основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.
Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасностиговорится в сообщении
Ночью 16 июня обломки БПЛА упали на нефтебазу, после чего произошло возгорание. По информации Харитонова, никто не пострадал.