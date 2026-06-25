Москва25 июнВести.В Краснодарском крае при пожаре на Полтавской нефтебазе, который возник в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата, обошлось без пострадавших. Такие предварительные данные опубликовал оперативный штаб региона.
В станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нетговорится в канале оперштаба в мессенджере MAX
На месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.