При пожаре на Полтавской нефтебазе из-за БПЛА предварительно никто не пострадал

Оперштаб: предварительно никто не пострадал при пожаре на Полтавской нефтебазе При пожаре на Полтавской нефтебазе из-за БПЛА предварительно никто не пострадал

Москва25 июн Вести.В Краснодарском крае при пожаре на Полтавской нефтебазе, который возник в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата, обошлось без пострадавших. Такие предварительные данные опубликовал оперативный штаб региона.

В станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в канале оперштаба в мессенджере MAX

На месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Временно перекрыто движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.