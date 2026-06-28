Москва28 июнВести.Специалисты полностью потушили пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в MAX.
Он уточнил, что дорога на хутор Трудобеликовский теперь открыта, с утра понедельника, 29 июня, возобновят движение автобусов.
Уважаемые жители! На текущий момент возгорание на Полтавской нефтебазе ликвидированоговорится в сообщении Харитонова
Нефтебаза загорелась в результате падения обломков БПЛА 25 июня. При атаке никто не пострадал.