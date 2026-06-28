Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае полностью потушен

Полтавскую нефтебазу потушили после атаки БПЛА 25 июня Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае полностью потушен

Москва28 июн Вести.Специалисты полностью потушили пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в MAX.

Он уточнил, что дорога на хутор Трудобеликовский теперь открыта, с утра понедельника, 29 июня, возобновят движение автобусов.

Уважаемые жители! На текущий момент возгорание на Полтавской нефтебазе ликвидировано говорится в сообщении Харитонова

Нефтебаза загорелась в результате падения обломков БПЛА 25 июня. При атаке никто не пострадал.