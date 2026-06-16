Москва16 июнВести.После атаки БПЛА перекрыто движение между станцией Полтавской и хутором Трудобеликовским в Краснодарском крае, сообщается в MAX-канале оперштаба региона.
Ранее поступила информация о возгорании на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края в ночь на 16 июня из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовскимговорится в сообщении
На месте работают оперативные службы.