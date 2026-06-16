Закрыто движение между станцией Полтавской и хутором Трудобеликовским на Кубани

На Кубани после атаки БПЛА временно перекрыли трассу Закрыто движение между станцией Полтавской и хутором Трудобеликовским на Кубани

Москва16 июн Вести.После атаки БПЛА перекрыто движение между станцией Полтавской и хутором Трудобеликовским в Краснодарском крае, сообщается в MAX-канале оперштаба региона.

Ранее поступила информация о возгорании на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края в ночь на 16 июня из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским говорится в сообщении

На месте работают оперативные службы.