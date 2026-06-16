Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

Москва16 июн Вести.Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края в ночь на 16 июня из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении огня участвуют 32 человека и 7 единиц специальной техники.

Также после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским указали в оперштабе.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Иные подробности не сообщаются.