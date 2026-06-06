В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Нефтебаза загорелась в результате атаки БПЛА на Кубани В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Москва6 июн Вести.В результате атаки БПЛА противника на территории нефтебазы в Краснодарском крае начался пожар. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы… К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России говорится в Telegram-канале штаба

В целях безопасности из жилых домов поблизости эвакуировали 60 человек. Отмечается, что в зданиях повреждено остекление.

Предварительно, обошлось без пострадавших.