На Кубани прошла эвакуация в хуторе, где рухнул сбитый беспилотник

Жителей хутора на Кубани эвакуировали после обнаружения обломков БПЛА

Москва11 апр Вести.В хуторе Трудобеликовском Краснодарского края произошла эвакуация части жителей. Это связано с обнаружением сбитого беспилотника, сообщает оперштаб региона.

На украинском БПЛА сохранилась боевая часть.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛА сказано в посте ведомства

В результате падения сбитой ударной техники врага пострадавших нет. Повреждения нанесены только забору частного жилого дома.

Для жителей организовали пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.