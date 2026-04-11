Москва11 апрВести.В хуторе Трудобеликовском Краснодарского края произошла эвакуация части жителей. Это связано с обнаружением сбитого беспилотника, сообщает оперштаб региона.
На украинском БПЛА сохранилась боевая часть.
В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛАсказано в посте ведомства
В результате падения сбитой ударной техники врага пострадавших нет. Повреждения нанесены только забору частного жилого дома.
Для жителей организовали пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.