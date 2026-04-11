Жители вернулись в дома после разминирования обломков БПЛА в хуторе на Кубани

Москва11 апр Вести.Жители хутора Трудобеликовского Красноармейского района вернулись в свои дома после окончания работ по разминированию боевой части украинского беспилотника, обнаруженного на одной из улиц. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ранее глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщал, что саперы завершили работы на месте падения обломка с боевой частью.

Жители хутора в течение дня находились в пункте временного размещения, который был развернут в местном Доме культуры.