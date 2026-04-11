Москва11 апрВести.Саперы завершили работу в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края на месте падения обломка с боевой частью. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в своих соцсетях.
Жителям уже разрешили возвращаться в свои дома.
Ранее в оперштабе региона сообщали, что фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц, был поврежден забор частного дома. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения в местном Доме культуры.