Саперы закончили работу в хуторе на Кубани, где нашли фрагмент БПЛА

Москва11 апр Вести.Саперы завершили работу в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края на месте падения обломка с боевой частью. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в своих соцсетях.

Саперная группа завершила работу в хуторе Трудобеликовском. Жители могут вернуться в свои дома сказано в сообщении

Ранее в оперштабе региона сообщали, что фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц, был поврежден забор частного дома. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения в местном Доме культуры.